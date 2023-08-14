В МИД РФ заявили, что форум молодых дипломатов может стать рекордным по числу участников

На мероприятие зарегистрировались более 100 делегатов, сообщил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество участников на VI Глобальном форуме молодых дипломатов может стать рекордным в этом году. Об этом заявил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной форуму, который пройдет 17-21 августа в Казани.

"Мы стремимся к тому, чтобы охватить по максимуму количество делегатов участников и стран, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Нам это действительно удается: если в прошлом году у нас было более 120 участников из 44 стран, то на сегодняшний день за неделю до начала мероприятия у нас уже зарегистрированы порядка 100 с небольшим делегатов и уже мы подбираемся к 40 странам, - сказал он. - Вполне возможно, что цифры прошлого года будут преодолены, и мы поставим своеобразный рекорд по участию".

По словам Колпакова, организаторы мероприятия исходят из того, что и в прошлом, и в этом году участниками являются коллеги из дружественных России стран. "Не могу не отметить интенсификацию участия делегатов из КНР. В первую очередь они приняли участие в состоявшемся в июле этого года Форуме молодых дипломатов Евразии, который проходил в Горно-Алтайске. Более того, уже озвучено намерение наших коллег из Китая о вступлении в Ассоциацию молодых дипломатов", - указал председатель совета.