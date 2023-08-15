Посол РФ: талибы контролируют всю территорию Афганистана и пытаются наладить мирный быт

Как заявил Дмитрий Жирнов, делать это приходится в условиях жестких санкций и заморозки американцами золотовалютных резервов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Талибы (представители движения "Талибан", запрещенного в РФ) контролируют на сегодня всю территорию Афганистана, пытаются наладить мирный быт и преодолеть разруху, доставшуюся от предыдущего правительства. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в специальном комментарии для ТАСС.

"Талибы контролируют всю территорию страны, добились определенных успехов в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ), провозгласили курс на искоренение наркоиндустрии, - отметил дипломат. - Они пытаются наладить мирный быт, преодолеть разруху, доставшуюся от сбежавшего марионеточного правительства".

По его словам, делать это приходится в условиях жестких санкций, которыми США обложили страну, и заморозки американцами ее золотовалютных резервов. "Мы работаем с зарубежными партнерами над тем, чтобы США и их сателлиты, ввергнувшие Афганистан в гуманитарную катастрофу, признали, наконец, свою ответственность, взяв на себя основное бремя в деле экономического восстановления страны", - отметил посол.

Свершившаяся реальность

Жирнов напомнил, что 15 августа 2021 года отряды движения талибов вошли в Кабул, за несколько месяцев перед этим заняв почти все населенные пункты. "Что показали прошедшие два года? Талибы - это уже не просто свершившаяся реальность. Вчерашние партизаны довольно уверенно продемонстрировали себя как власть, с приходом которой прекратились 20-летняя американо-натовская оккупация Афганистана и длительная гражданская война", - отметил посол РФ.

Дипломат констатировал, что "талибам не просматривается серьезной альтернативы". "Заблаговременно развернутая нами работа по налаживанию контактов с этой военно-политической группировкой, находившейся тогда в вооруженной оппозиции, полностью себя оправдала", - добавил он.

Ожидание подвижек

По словам посла, Россия после прихода к власти талибов в Афганистане продолжила помогать афганскому народу большими партиями гуманитарной помощи. "Наши поставки зерна и топлива сгладили для населения последствия стихийных бедствий и зимних холодов, - отметил Жирнов. - Каждый год предоставляется несколько сотен стипендий на бесплатное обучение афганцев в российских вузах по социально значимым специальностям".

"Самих талибов мы настраиваем на создание инклюзивной госсистемы с участием представителей всех афганских этнических, религиозных и политических групп, на дальнейшее наращивание борьбы с терподпольем и наркотиками. Она должна носить бескомпромиссный характер, - подчеркнул он. - Это ключевые вопросы. Ожидания подвижек по ним у нас сохраняются".

Площадка Московского формата

Дипломат добавил, что РФ терпеливо работает как в двустороннем плане с Кабулом, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану.

"Эта площадка включает всех его соседей, объединяет страны, играющие ключевую роль в афганских делах. Она набрала солидный международно-политический вес и авторитет, позволила выработать консенсусные установки. Общее видение состоит в том, чтобы Афганистан был независимым, нейтральным, единым, демократическим и мирным государством, свободным от терроризма, войны и наркотиков", - отметил он.

Посол выразил убежденность в приоритетности регионального подхода к урегулированию афганской проблемы. "По другим линиям мы, к сожалению, не фиксируем искреннего желания способствовать ее разрешению. Видим лишь стремление продавить узколобые геополитические цели в ущерб стабильности Афганистана и безопасности окружающего его региона, прежде всего таких держав, как Россия, Китай и Иран", - констатировал дипломат.

Жирнов отметил, что региональная база самого Московского формата расширяется. "В Казань, где 29 сентября состоится его пятое по счету заседание, приглашены также представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции и Индонезии. Их вклад в общие усилия тоже будет важным", - подчеркнул посол.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. 15 августа того же года движение "Талибан" без боя вошло в Кабул и за несколько часов установило контроль над городом.