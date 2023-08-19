Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Общая помощь стран Запада режиму президента Украины Владимира Зеленского за год специальной военной операции (СВО) превысила $160 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала СВО превысила $160 млрд, в том числе военная - $75 млрд , - сказал министр. - Кстати, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США уже выделили Украине около $113 млрд, то есть по $900 с каждого домохозяйства плюс еще по $300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств". "Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике", - указал глава МИД РФ.

Около 50 стран, входящих в "коалицию Рамштайн" по военной поддержке Украины, по словам министра, "фактически вовлечены в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, который не гнушается и террористическими методами ведения военных действий". "На Украину идут масштабные поставки западных вооружений, в том числе кассетных и дальнобойных, - сказал он. - В планировании операций ВСУ участвуют натовские инструкторы, используются натовские разведданные".

Лавров отметил, что при этом западные лидеры как мантру повторяют, что будут помогать Киеву столько, сколько потребуется. "Конечно, воевать до последнего украинца - их выбор, а также решение клики Зеленского, - продолжил он. - Однако исторически США имеют не лучший послужной список в вопросе поддержки своих союзников". Так, он напомнил эпизоды резкого прекращения американской военной помощи Южному Вьетнаму в 1973 году и режиму Ашрафа Гани в Афганистане в 2021 году и тот факт, что это приводило к немедленному падению лояльных Вашингтону властей. "А ведь и сегодняшняя Украина практически полностью зависит от западных финансовых вливаний и поставок вооружений", - указал глава российской дипломатии.

Курс на выматывание РФ

По словам Лаврова, важно понять, что на Западе Россию "хотят устранить как серьезного геополитического конкурента". "Именно по этой причине Вашингтон и Брюссель развязали против нас гибридную войну, - указал он. - В довесок к ней идет беспрецедентное санкционное давление. Наших партнеров американцы и кнутом, и пряником пытаются отвадить от экономического и любого другого сотрудничества с Россией". При этом, по словам министра, в ход идут откровенные диверсии, как в случае с подрывом газопроводов "Северного потока" на дне Балтийского моря, предпринимаются возмутительные усилия по "отключению" России от механизмов международного сотрудничества в области культуры, образования, науки и спорта.

"Очевидно, что все эти и другие агрессивные меры нацелены на ослабление, выматывание России, - отметил Лавров. - Они хотят по максимуму истощить наши экономические, технологические и оборонные возможности, ограничить суверенитет и заставить нас отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике".