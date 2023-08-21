В Херсонской области заявили о готовности принять иностранных наблюдателей на выборах

Председатель регионального избиркома Марина Захарова сообщила, что таких заявок пока не поступало

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Заявки на наблюдение за выборами в Херсонской области от иностранцев не поступали, но в регионе готовы принять всех, кто захочет приехать. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"Таких заявок нам не поступало, но если кто-то изъявит желание убедиться в легитимности и честности нашего избирательного процесса, то мы готовы предоставить им такую возможность", - сказала она.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.