21 августа, 16:41

Дипломат РФ заявил о препятствии США и Австрии участию делегации России в мероприятиях ООН

Это осуществлялось через невыдачу виз ее членам, сообщил Дмитрий Букин

ООН, 21 августа. /ТАСС/. США и Австрия через невыдачу виз российских дипломатам препятствовали участию делегации РФ в работе на площадках ООН в Нью-Йорке и Вене по договоренностям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил заместитель главы делегации РФ Дмитрий Букин, выступая на шестой сессии спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

"Среди таких стран [выступающих против российских предложений по конвенции об информационно-коммуникационных технологиях] США и Австрийская Республика, которые последовательно препятствовали участию российское делегации в мероприятиях спецкомитета через невыдачу виз главе и членам российской делегации. Видим в этом не только неисполнение обязательств по размещению штаб-квартиры ООН и ее подразделений, но и стремление политически повлиять на ход переговоров по разработке конвенции", - сказал он.

В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась шестая сессия спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Россия выступила за включение в проект конвенции статей о борьбе с терроризмом, нацизмом и экстремизмом. 

Теги:
АвстрияСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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