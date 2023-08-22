Патрушев: англосаксы пытаются расшатать ситуацию в РФ путем фальсификации мировой истории

Секретарь Совета безопасности России отметил, что при этом "сознательно замалчиваются не только зверства немецких нацистов, но и злодеяния японских военных преступников, близких союзников фашистской Германии"

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Англосаксы со своими союзниками, пытаясь расшатать ситуацию в России, стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом. При этом они сознательно замалчивают зверства не только гитлеровцев, но и их близких союзников - японских милитаристов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целях ослабления России и разобщения нашего общества англосаксы и их союзники используют разные методы и способы деструктивного влияния. Предпринимаются попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать межнациональные конфликты. Особое внимание уделяется фальсификации российской и мировой истории, в том числе умалению роли нашей страны и подвига советского народа в победе над фашизмом", - сказал Патрушев на совещании по безопасности российского Дальнего Востока.

Он отметил, что при этом "сознательно замалчиваются не только зверства немецких нацистов, но и злодеяния японских военных преступников, близких союзников фашистской Германии". "Следует напомнить, что в 1937 году Япония напала на Китай. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии практически нет народов и этнических групп, которые бы не пострадали от милитаристской Японии", - добавил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, "число жертв в результате агрессии японских военных преступников сопоставимо с числом погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны". "По оценкам некоторых экспертов, количество убитых японцами мирных жителей Китая, Индонезии, Вьетнама, Кореи, Таиланда, Филиппин и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона могут достигать 50 млн человек", - напомнил секретарь Совбеза.

"В спецотрядах Квантунской армии велись опыты по умышленному заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом. Чудовищной стала деятельность военно-биологического отряда под номером 731, жертвы которого, в том числе и русские, подвергались изуверским экспериментам. Руководство этого подразделения после войны было вывезено американцами в США для работы над созданием биологического оружия", - сказал Патрушев.