Патрушев заявил, что Россия должна спасти мир от безумия Запада

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. России выпала важная и необходимая роль - спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", - сказал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

По его словам, "России выпала важная и необходимая роль - спасти мир от безумия, продвигаемого Западом". "Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев считает, что РФ "твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие многонациональную страну".

"Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества", - отметил секретарь Совбеза.