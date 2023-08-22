22 августа, 09:28

Тюменская гордума зарегистрировала двух кандидатов на пост главы города

Пятилетний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября 2023 года

ТЮМЕНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Члены конкурсной комиссии тюменской городской думы по отбору кандидатов на пост главы города зарегистрировали двух кандидатов - действующего главу Тюмени Руслана Кухарука и заместителя начальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе гордумы.

"По итогам конкурса по отбору кандидатур члены комиссии зарегистрировали двух кандидатов - действующего главу города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева", - говорится в сообщении.

Пятилетний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября 2023 года. Всего на пост главы Тюмени было подано две заявки. Депутаты Тюменской городской думы VIII созыва изберут главу города тайным голосованием. 

Теги:
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