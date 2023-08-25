Пушков заявил, что Германия обслуживает рушащийся глобальный либеральный миропорядок

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ отметил, что вектор движения страны обращен в прошлое

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Германия нацелена на прошлое и обслуживает рушащийся глобальный либеральный миропорядок, отметил в четверг глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат - и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром", - написал Пушков. Он также подчеркнул, что вектор движения Германии обращен в прошлое - к поддержанию Рах Аmericana и он не совпадает с вектором движения незападного мира.

Согласно мнению сенатора, именно к этому стремились США и постепенно меняли мышление Германии. После крушения Берлинской стены Германия стала менее суверенной. "Из нее постепенно сделали витрину глобального либерализма, что сопровождается антихристианской революцией в сфере нравов и ценностей. На место национальных интересов были поставлены идеологические установки", - отметил Пушков.

Он также добавил, что итогом стал "большой разрыв" Германии с Россией в сфере политики и энергетики. "Особые отношения" между Берлином и Москвой были принесены в жертву полному подчинению США. Робкие попытки отдельных лидеров бизнес-кругов оспорить верность этого курса отвергаются с порога властями и СМИ. Так Германия превратилась в страну, лишенную собственных интересов и собственного национального содержания", - заключил сенатор.