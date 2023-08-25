Песков сообщил, что Путин в последнее время не встречался с Пригожиным в Кремле

Бизнес-джет Embraer ранее разбился в Тверской области. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился Пригожин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в последнее время не проводил каких-либо встреч в Кремле с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.