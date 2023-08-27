ЛДПР опубликовала записку Жириновского от 2018 года с призывом отказаться от доллара

Из записки также следует, что основатель партии предлагал "распустить все международные организации"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) опубликовал в своем Telegram-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара, написанную в 2018 году.

"Еще одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ [Владимир Вольфович Жириновский] на фоне роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты", - указал Чернышов. Он назвал этот совет актуальным и логичным в свете нынешних событий. Чернышов отметил, что эту записку Жириновский написал летом 2018 года, когда доллар рос с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

Из записки также следует, что Жириновский предлагал "распустить все международные организации". "Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ (Организация американских государств - прим. ТАСС) в Америке, ОАЕ (Организация африканского единства - прим. ТАСС) в Африке и другие. Всех перевести на национальные валюты и языки", - написал Жириновский в рабочей заметке.

По мнению Чернышова, "события развиваются именно так, как и говорил ВВЖ". "Россия постепенно движется к отказу от доллара", - отметил вице-спикер Госдумы. Он указал на достаточное количество альтернатив в качестве валюты для международной торговли.