В СБ России назвали размещение ТЯО в Белоруссии ответом на агрессию Запада

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что западные страны хотели сделать из республики "вторую Украину"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

"Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас принять ответные меры, в том числе разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск", - сказал Шевцов.

По его словам, западные страны еще до спецоперации нарастили экономическое и военно-политическое давление на Белоруссию, а также готовили боевиков и спонсировали белорусских "змагаров". По его мнению, из страны хотели сделать "еще одну анти-Россию", вторую Украину.

По словам замсекретаря СБ РФ, сейчас по поручению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обновляют концепцию безопасности Союзного государства, в которой определят механизмы и направления реализации общих задач по обеспечению стабильности и безопасности.

В целом, констатировал Шевцов, "западные санкции достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения" РФ и Белоруссии.