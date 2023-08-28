28 августа, 13:00,
обновлено 28 августа, 13:06

В СБ России назвали размещение ТЯО в Белоруссии ответом на агрессию Запада

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что западные страны хотели сделать из республики "вторую Украину"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

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"Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас принять ответные меры, в том числе разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск", - сказал Шевцов.

По его словам, западные страны еще до спецоперации нарастили экономическое и военно-политическое давление на Белоруссию, а также готовили боевиков и спонсировали белорусских "змагаров". По его мнению, из страны хотели сделать "еще одну анти-Россию", вторую Украину.

По словам замсекретаря СБ РФ, сейчас по поручению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обновляют концепцию безопасности Союзного государства, в которой определят механизмы и направления реализации общих задач по обеспечению стабильности и безопасности.

В целом, констатировал Шевцов, "западные санкции достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения" РФ и Белоруссии. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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