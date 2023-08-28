Постпредство РФ при ООН заявило, что Россия продолжит содействовать Мали

По словам первого заместителя постпреда России при организации Дмитрия Полянского, Запад не умеет сотрудничать со странами Глобального Юга "на равноправной и уважительной основе"

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать Мали и другим заинтересованным странам Африки комплексное содействие. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы продолжаем убеждаться в том, что российско-малийское взаимодействие, осуществляемое по запросу Бамако и в строгом соответствии с применимыми нормами международного права, а также суверенный выбор международных партнеров в области безопасности со стороны Мали не дают спокойно спать ряду наших бывших западных партнеров, - сказал Полянский. - Они страдают от очевидных рецидивов неоколониальных подходов и не готовы отказаться от двойных стандартов. Разумеется, эти страны также могли бы сами действенно помогать малийским властям, а не пытаться всячески дискредитировать их усилия по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом".

"Однако, к сожалению, сотрудничать со странами Глобального Юга на равноправной и уважительной основе эти страны не умеют, - отметил дипломат. - Поэтому не стоит обращать внимание на их колониальные фантомные боли. Россия же со своей стороны продолжит оказывать Мали и другим заинтересованным африканским партнерам комплексное содействие на двусторонней, равноправной и взаимоуважительной основе".