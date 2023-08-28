В ГД отметили необходимость законопроекта о рубке лесов у Байкала

Инициативу обсуждали с местными жителями, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Законопроект, который позволяет вести ограниченную вырубку лесов около Байкала, необходим для решения некоторых инфраструктурных проблем на этих территориях, он обсуждался с местными жителями. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, комментируя критику этого документа.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов в понедельник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню озера Байкал, сказал, что поправки ко второму чтению законопроекта "Об охране озера Байкал" должны быть научно обоснованными, заметив, что вырубка леса на протяжении 1 тыс. км для строительства дороги взамен на посадку молодых саженцев - политический популизм, а не решение вопроса.

"Вопросы, связанные с прибайкальской территорией, такие, как строительство селезащиты, гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция дорог, противопожарные разрывы, очистные сооружения, линейные объекты, нельзя решить без рубки лесных насаждений. Но речь идет исключительно о разумной, счетной рубке при условии компенсационных мероприятий", - отметил Кобылкин.

По его словам, законопроект "обсуждался с жителями Байкальской природной территории". "Работу эту ведем максимально открыто. К рубкам лесных насаждений установлены жесткие требования. Необходим будет проект, получение всех согласований с официальными ведомствами, только после этого можно приступить к реализации мероприятий. Их выполнение контролируется надзорными органами", - резюмировал глава комитета.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов. Как отмечал ранее Кобылкин, местами в этих районах создана "железобетонная система" защиты, "от которой испытывают сложности местные жители".