Во Владивостоке в сентябре откроют участок для голосования жителей новых регионов

На нем с 1 по 4 сентября смогут проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Участок для голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на сентябрьских выборах будет открыт во Владивостоке, на нем жители новых регионов смогут проголосовать с 1 по 4 сентября. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Избирательной комиссии Приморья Сергей Советников.

"Решение принимается соответствующей организующей выборы комиссией, да, было принято такое решение, с 1 по 4 [сентября] будет проходить голосование. Это будет один участок в городе Владивосток", - сообщил Советников, уточнив, что участок будет открыт для всех жителей новых регионов.

По его словам, жители Приморья, которые сейчас находятся в новых регионах, также смогут проголосовать на выборах губернатора края 1-4 сентября.

"В связи с обстановкой будет приниматься решение об организации голосования. Заявки такие были. Голосование на всех таких территориях тоже с 1 по 4 сентября", - уточнил Советников.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.