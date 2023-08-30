МВД, прокуратура и ЦИК проверят ход избирательной кампании в Хакасии

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что сенатор от региона Валерий Усатюк выступил с заявлением о готовящихся массовых фальсификациях итогов голосования на выборах в регионе и якобы имеющихся фактах подкупа членов избирательной комиссии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Представители МВД, прокуратуры и ЦИК РФ проверят ход избирательной кампании в Республике Хакасия. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она отметила, что сенатор от региона Валерий Усатюк выступил с заявлением о готовящихся массовых фальсификациях итогов голосования на выборах в регионе и якобы имеющихся фактах подкупа членов избирательной комиссии. В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета.

"Я подписала распоряжение, у нас есть такая возможность, когда поступают такого рода обращения. Сегодня-завтра будет направлена туда (в Хакасию - прим. ТАСС) так называемая тройка, чтобы тщательно проверить всю информацию, хотя на самом деле информация абсолютно неконкретная, там нет ни одного примера, с кем разговаривали, на кого давили, откуда идет возможность какого-то подкупа. Все только предположения какие-то, но тем не менее мы как раз и хотели бы, чтобы представители прокуратуры, МВД, ЦИК подробно всех опросили и выяснили, в чем подоплека этой истерики", - сказала Памфилова.

По ее словам, глава республики Валентин Коновалов, избранный от КПРФ, был избран "во многом благодаря принципиальной позиции ЦИК, честной, профессиональной работе избирательных комиссий республики". Она также подчеркнула, что у избирательной комиссии республики "сильнейший иммунитет после разного рода давления и фальсификаций".

"А сейчас разве не оказываете давление уже со стороны нынешней власти на комиссию?" - продолжила Памфилова, обращаясь к критикам регионального избиркома. По ее мнению, сторонники КПРФ и нынешних властей Хакасии, "критикуя представителей власти за целый ряд аспектов, в нынешней ситуации, абсолютно не пройдя медные трубы, действуют теми же методами, которые они критикуют, используя вовсю административный ресурс и так далее".

"Я уверена и не сомневаюсь, что избирательная система Хакасии как раньше работала честно, добросовестно, непредвзято, отторгая разного рода давление - и ни о каких вбросах даже речи не шло - так и сейчас она будет действовать", - заключила председатель ЦИК.