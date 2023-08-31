Лавров: РФ указала Турции, что Запад должен сделать для восстановления зерновой сделки

Глава МИД России напомнил о позиции, которую высказывал президент РФ Владимир Путин об условиях возобновления сделки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия довела до турецкой стороны понимание того, что должен сделать Запад для восстановления зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Говорили, разумеется, о проблеме, которая сложилась после прекращения 18 июля черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе прежде всего для восстановления жизнеспособности этой инициативы", - сказал он.

Лавров также напомнил о позиции, которую высказывал президент РФ Владимир Путин об условиях возобновления сделки. "Как только будут приняты меры не по переговорам о российской части черноморского пакета, а меры по решению всех тех проблем, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], чьи усилия мы ценим, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и украинскую часть зернового пакета", - подчеркнул министр.

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отмечал, что условия России остаются прежними: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, после чего возможно рассмотрение реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.