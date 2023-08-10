Замглавы МИД России: Польша начала новый виток военных приготовлений

Михаил Галузин — о текущем положении российско-украинского конфликта

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал об условиях, которые должны быть выполнены для возобновления зерновой сделки, о сценариях, которые отрабатывает НАТО против России, а также ответил на вопрос, что должен сделать Киев для мирного урегулирования.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что осенью ситуация вокруг Украины может измениться и начнутся мирные переговоры. Разделяет ли Москва такие оценки? Есть ли взаимосвязь между итогами так называемого украинского контрнаступления и возможностью запуска переговорного процесса по Украине?

— Действительно, сейчас активизировались разговоры о необходимости поиска мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

При этом Запад и Киев активно и настойчиво продвигают предложенную Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года на саммите Группы двадцати так называемую формулу мира, которая, по сути, никакого отношения к мирному урегулированию не имеет, а представляет собой набор ультиматумов России с требованием о капитуляции.

Вместе с тем со своими предложениями по урегулированию украинского кризиса выступили наши партнеры по БРИКС, в частности Китай и Бразилия, а также ряд африканских стран. Многие из них показали глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения.

Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ (вооруженные силы Украины) вооружениями. Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права.

— Является ли создание Совета Украина — НАТО новым витком обострения эскалации со стороны НАТО? Видит ли Москва угрозу, что создание такого органа приблизит Украину к вступлению в НАТО?

— Принципиальных изменений или новых угроз для России создание Совета Украина — НАТО не несет. Формирование такой структуры вместо ранее действовавшей одноименной комиссии, по сути, лишь смена вывески. Этот шаг был призван номинально продемонстрировать хоть какой-то прогресс в евроатлантических устремлениях украинского руководства.

Решение прошедшего 11–12 июля в Вильнюсе саммита Североатлантического блока продолжает недальновидную и пагубную линию натовцев на использование Киева в противостоянии с нашей страной в интересах Запада. Обещание Украине, что она "станет членом альянса", было дано еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года. На мероприятие в Вильнюсе киевский режим возлагал большие надежды. Зеленский усиленно подталкивал натовцев к решениям, которые обеспечили бы Киеву если не полноценное членство, то по крайней мере так называемые гарантии безопасности. Ни того ни другого Украина от НАТО не получила, как не были обозначены союзниками и сроки ее вступления в организацию. На саммите было лишь в очередной раз заявлено, что страна сможет присоединиться к блоку "после окончания войны", которая, по мнению Запада, должна закончиться победой Киева. Очевидно, что натовцы продолжат использовать Украину в качестве расходного материала в их опосредованной войне против России.

— 1 августа Минобороны России заявило о попытке Украины атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Как в МИД России расценивают подобные действия Киева и к чему они могут привести? Можно ли сказать, что подобные шаги делают невозможным возобновление черноморской инициативы, подразумевающей безопасный коридор для судоходства?

— Безусловно, одной из причин решения российского руководства свернуть черноморскую инициативу стало использование киевским режимом морского гуманитарного коридора в военных целях, включая террористические атаки на Севастополь и Крымский мост, диверсии против наших военных кораблей и гражданских судов. Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Не стоит забывать и о подрыве киевским режимом 5 июня аммиакопровода Тольятти — Одесса. Напомню, что возобновление поставок данного сырья для удобрений являлось одним из стержневых элементов обеих стамбульских договоренностей. Теракт украинцев фактически перечеркнул перспективы налаживания вывоза аммиака из портов Большой Одессы, что само по себе явилось достаточным аргументом для сворачивания черноморской инициативы.

Главная же причина, о которой мы не раз говорили, в том числе публично, — отсутствие прогресса по выполнению Меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. Меморандум так и не заработал из-за упорного нежелания Вашингтона, Брюсселя и Лондона сделать реальные — а не на словах — изъятия из своих незаконных односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия.

В этих условиях наша позиция остается прежней, то есть сначала решение "системных" задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам; речи об аммиакопроводе Тольятти — Одесса уже, к сожалению, не идет; и лишь после этого — рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями.

— Эксперты МАГАТЭ, равно как и западные союзники Киева, не нашли признаков размещения взрывных устройств на Запорожской АЭС (ЗАЭС), вопреки заявлениям представителей Украины. При этом Владимир Зеленский заявил, что четырех сотрудников Агентства недостаточно, чтобы контролировать ситуацию. Готова ли Россия увеличить штат постоянной миссии МАГАТЭ? Сохраняется ли опасность украинских провокаций на станции, учитывая, что в последний раз этого удалось избежать после публикации соответствующей информации 4 и 5 июля?

— Запорожская АЭС находится в российской юрисдикции, и наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения ее ядерной и физической безопасности в соответствии с нашим национальным законодательством.

Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС остается Украина, которая не оставляет попыток совершения провокационных действий в отношении станции. И этот факт уже давно ни для кого не секрет вне зависимости от того, хватает ли у наблюдателей смелости назвать вещи своими именами. Все все понимают и в ООН, и в МАГАТЭ, и в мировых столицах, в том числе тех, которые являются прямыми кураторами режима Зеленского.

В порядке доброй воли, а также с учетом нахождения ЗАЭС в непосредственной близости от боестолкновений Россия обеспечила присутствие представителей МАГАТЭ на станции. 3 августа состоялась их очередная ротация. К сожалению, находясь под жестким давлением со стороны стран Запада, секретариат МАГАТЭ по-прежнему не может решиться огласить всю имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС.

Предостерегаем украинские власти и их западных кураторов от любых попыток нападения на ЗАЭС. Одновременно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и четкой констатации, откуда реально исходит угроза для безопасного функционирования данного объекта.

— Варшава настаивала на принятии НАТО неких "решений" в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и перемещение ЧВК "Вагнер" в страну. Насколько обоснована, на ваш взгляд, обеспокоенность Польши в этой связи?

— Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является ответной мерой на обострение угроз со стороны Запада для нашей страны и Союзного государства. Этот шаг полностью соответствует всем нормам международного права и не противоречит международным обязательствам России и Белоруссии.

Между тем на июльском саммите НАТО в Вильнюсе западниками были приняты решения, в том числе в сфере военного планирования, которые направлены на усиление военного потенциала и развитие инфраструктуры альянса вблизи границ Союзного государства. В очередной раз подчеркнута ключевая роль ядерного оружия в сдерживании потенциальных противников Североатлантического блока.

Как известно, США со времен холодной войны без каких-либо реальных угроз сохраняют на территории неядерных государств — членов НАТО свои ядерные заряды. Мы неоднократно подчеркивали, что это негативно влияет на ситуацию в сфере международной и европейской безопасности. Кроме того, в НАТО существует практика так называемых совместных ядерных миссий. Это значит, что неядерные страны — члены альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия, а их специалисты тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами. Более того, на учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны.

На этом фоне какие-либо дополнительные шаги со стороны натовцев в отношении наших законных действий по укреплению безопасности России и Союзного государства выглядят необоснованными. Они приведут лишь к дальнейшему росту эскалации, включая повышение ядерных рисков. Рассчитываем, что в Вашингтоне и в западноевропейских столицах это понимают.

Что касается польского руководства, то его очередные фобии в отношении России и Белоруссии, очевидно, уже мало кого могут удивить — на чем только не настаивала Польша. Полагаю, что все попытки Варшавы раскрутить в информационном поле затронутую вами тему связаны исключительно со стремлением польских властей повысить свою значимость в глазах партнеров по НАТО и оправдать перед собственными гражданами многомиллиардные расходы на военные закупки для вооруженных сил Польши, а также оказание военной и иной помощи Украине.

— Являются ли угрозой для безопасности Союзного государства планы Польши "укрепить" границу с Белоруссией в связи с размещением в Белоруссии сил ЧВК "Вагнер"?

— Несомненно. Такие решения сложно рассматривать в отрыве от уже многолетней политики поступательного наращивания военного потенциала НАТО по периметру западных границ Союзного государства и неприкрытой милитаризации самой Польши с ее провокационной линией в отношении России и Белоруссии.

Размещение в братской нам республике сил ЧВК "Вагнер" — это не более чем очередной искусственный предлог для Варшавы к новому витку военных приготовлений. Стоит напомнить, что в попытке прикрыть собственные милитаристские планы польская госпропаганда и раньше не чуралась использовать любые поводы — от плановых совместных российско-белорусских учений до спровоцированного самим Западом всплеска незаконной миграции в 2020–2021 годах.

Безусловно, Россия и Белоруссия совместно принимают адекватные меры для купирования угроз безопасности Союзного государства в русле актуализированной в 2021 году Военной доктрины нашего объединения.

С октября прошлого года уже осуществляется развертывание дополнительных контингентов региональной группировки войск на территории Белоруссии, проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей.

Продолжается тесное сотрудничество в военно-технической сфере, взаимные поставки вооружений и комплектующих для производства военной техники, освоение белорусскими военными переданных новейших образцов российского вооружения.

Не стоит сомневаться, что мы в состоянии общими усилиями симметрично ответить на любые недружественные шаги польского руководства.

— Евросоюз включил в 11-й пакет санкций механизм "борьбы с их обходом", который позволит вводить ограничения против третьих стран. Существуют ли опасения у Москвы, что это негативно скажется на сотрудничестве нашей страны с партнерами по СНГ, в частности в Центральной Азии?

— ЕС пытается вдохнуть в свои односторонние рестрикции новую жизнь за счет их экстерриториального применения. Это делается под предлогом борьбы с обходом санкций. Однако это отнюдь не единственная цель Евросоюза. В Брюсселе одержимы стремлением посеять раздор в отношениях России с ее союзниками и соседями. Принятый еэсовцами в июне 11-й пакет направлен не столько против России, сколько против третьих стран. ЕС шантажирует наших ключевых партнеров, в том числе из государств Центральной Азии, "вторичными" мерами. Иначе как "санкционным терроризмом" это не назовешь. При этом Брюссель лицемерно заявляет о неприятии экстерриториальных санкций как противоречащих международному праву. Реально компенсировать урон третьим странам от постепенного сокращения сотрудничества с Россией еэсовцы не собираются, да и не смогут, ведь он однозначно превысил бы издержки от возможных "вторичных санкций".

Все потуги Евросоюза никоим образом не скажутся на сотрудничестве нашей страны с партнерами по СНГ, в частности в Центральной Азии. Мы уверены в наших друзьях, которые все прекрасно понимают и разделяют нашу оценку о том, что антироссийские санкции Запада нелегитимны. Евросоюз же в очередной раз демонстрирует, что его беспокоит только собственное благополучие и реализация ничем не оправданных политических амбиций. Ради этого в Брюсселе готовы идти практически на любые шаги, включая грубое вмешательство в дела суверенных государств, их торговую и экономическую политику, их отношения с ближайшими партнерами.

Уже очевидно, что западные санкции против нашей страны не принесли желаемого результата — мы не упали ни в экономическую, ни в социальную пропасть, страна уверенно демонстрирует потенциал поступательного развития. Это, кстати, подтверждается и Всемирным банком, и МВФ. Но, видимо, желание задушить Россию, пусть даже за счет благополучия собственных народов, а ограничения такого рода — оружие обоюдоострое, у правящих кругов США и ЕС сильнее, чем здравый смысл.

Мы видим, с каким маниакальным упорством западные страны плодят нелегитимные "санкционные пакеты" и пытаются заставить международное сообщество, включая наших ближайших союзников, их выполнять. Необходимо понимать, что ограничения нацелены не только на подрыв экономики России, но и на максимальный ущерб интеграционным процессам с ее участием, в том числе в формате СНГ и ЕАЭС. Заверения западников о том, что у них нет планов препятствовать торгово-экономическим связям наших партнеров с Россией, несостоятельны. Они даже не скрывают свою заинтересованность в подчинении сырьевых и продовольственных ресурсов региона Центральной Азии своим внешнеэкономическим целям.

Запад давно оказывает значительное политическое и информационное давление на наших центральноазиатских друзей, настаивая на соблюдении антироссийских рестрикций, беспардонно требуя держать отчет по динамике и структуре своего товарооборота. В этих условиях наши партнеры вынуждены проявлять осмотрительность, чтобы избежать произвола в свой адрес под видом так называемых вторичных санкций.

Тем не менее имеющиеся между нами торгово-экономические обязательства продолжают выполняться как отвечающие интересам сторон. Товарооборот со странами Центральной Азии в 2022 году увеличился. Объем накопленных российских инвестиций — на внушительном уровне. Инвестиции стран Центральной Азии в Россию выросли с 2015 года в четыре раза. В регионе работают более 10 тыс. российских и совместных предприятий, ими создано свыше 900 тыс. рабочих мест.

— В апреле сообщалось, что американская компания Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане. Отмечалось, что деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. В МИД России ранее заявляли, что Microsoft выполняет заказ спецслужб США и Пентагона по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее цифрового суверенитета. Видим ли мы угрозу цифровому суверенитету вышеуказанных стран в открытии такого хаба и будет ли Москва предостерегать своих партнеров от реализации данного проекта?

— Как мы не раз отмечали, Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству. С самого начала СВО (специальной военной операции) эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны. Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы. Разумеется, никаких доказательств не приводится, а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры нашей страны в Microsoft замалчивают.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США. Поэтому у нас нет сомнений, что инициатива создания межрегионального хаба с проекцией на государства постсоветского пространства реализуется прежде всего в интересах Вашингтона. Цель — подсадить эти страны на IT-индустрию, напичканную "закладками", которые упрощают американским спецслужбам их разведдеятельность. К слову, на этом уже не раз ловили многих гигантов Кремниевой долины. Как показывает практика, посулы западников зачастую оборачиваются политической и иной кабалой, в том числе в цифровой сфере. Существует немало примеров, когда американские и европейские IT-гиганты использовали свои технологические наработки во вред национальным интересам отдельных государств.

Разумеется, каждое государство должно само определять степень угрозы этого проекта своему цифровому суверенитету. Со своей стороны, предупреждаем и будем предупреждать наших друзей по СНГ о негативных последствиях сотрудничества с подобными компаниями.

В рамках совместных интеграционных задач, в частности в Евразийском экономическом союзе, мы ведем собственную работу над преодолением технологической и цифровой зависимости от недобросовестных и ненадежных "партнеров", злоупотребляющих своим когда-то достигнутым монопольным положением.

Наше двустороннее взаимодействие со странами постсоветского пространства выстраивается на равноправной основе. В 2022 году мы, например, подписали с Азербайджаном и Арменией межправительственные соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В настоящее время идет согласование планов реализации этих документов. Весной этого года состоялись соответствующие межведомственные консультации. Российские компании, специализирующиеся на цифровых и информационно-коммуникационных технологиях, проявляют интерес к налаживанию проектного сотрудничества с Баку и Ереваном. Это и "умные" системы управления городским хозяйством, и применение накопителей электроэнергии, и электротранспорт. Со своей стороны готовы оказывать необходимое дипломатическое содействие этой важной работе.

— В конце июля стало известно, что 45 сотрудников посольства России в Молдавии, включая дипломатов и технический персонал, будут высланы из страны. С учетом последнего развития событий остается ли Москва привержена своему курсу на сохранение дипломатических отношений с Кишиневом? Возможно ли понижение уровня дипотношений? И какие последствия на практике будет иметь такое сокращение числа сотрудников российской дипмиссии?

— МИД России неоднократно подчеркивал, что российская сторона всегда открыта для конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Молдова. Убежден, что подавляющее большинство граждан Молдавии также заинтересовано во всестороннем развитии исторически сложившихся связей с нашей страной и не приемлет антироссийские инициативы властей.

К сожалению, нынешнее молдавское руководство считает по-другому. Решение официального Кишинева о массовом сокращении российских дипломатов и технического персонала наших загранучреждений в Молдавии нельзя расценивать иначе как очередной недружественный шаг, направленный на планомерное разрушение российско-молдавских отношений. О понижении уровня дипотношений между нашими странами на данном этапе речи не идет.

Последствия такого шага, однако, непременно будут. Прежде всего, этот демарш Кишинева ударит по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией.