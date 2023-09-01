Лавров: расчеты на возврат отношений России с Западом на круги своя "построены на песке"

Курс западных стран по нанесению РФ стратегического поражения в обозримом будущем не исчезнет, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Курс стран Запада по нанесению России стратегического поражения в обозримом будущем никуда не исчезнет, а все расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прошлый уровень, "построены на песке". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Расчеты тех, кто сокрушается по поводу обрушения наших отношений с западными коллегами, на то, что все когда-то вернется на круги своя, они построены на песке. Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем. И мы это прекрасно понимаем", - констатировал глава дипведомства.

Он также подчеркнул, что если "вдруг по какому-то непонятному велению свыше" Запад предложит России "вернуться к более-менее нормальным контактам", то Москва будет думать, стоит ли это делать. "А если стоит, то в каких областях. И [мы] не будем идти на взаимодействие с Западом в тех сферах, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах", - указал Лавров.

По его словам, опыт последних 30 лет доказал, что Запад "не раздумывая, в любой момент, когда ему захочется сдержать <…> развитие конкурентов, будет злоупотреблять всеми теми договоренностями, которые достигались". "Ни одна из принципиальных до говоренностей, которые заключались с Западом после 1991 года, не была выполнена. Ни единая, - отметил Лавров. - Поэтому тут и на слово верить нельзя, но нельзя верить и тем подписям, которые Запад ставил на многочисленных документах".

Министр также добавил, что санкции со стороны стран Запада очевидно создают для России трудности, "и никто с этим не может спорить". "Но правительство под руководством президента, которые регулярно проводят совещания по тем или иным отраслевым вопросам, связанным с экономическим развитием страны, делают все возможное [для преодоления трудностей]. И эти усилия дают позитивный результат", - указал глава МИД.

Кроме того, напомнил он, реализуются и новые проекты, которые будут теснее связывать РФ с теми странами, в порядочности и договороспособности которых Москва не сомневается. "Это прежде всего наши восточные и южные соседи", - отметил Лавров. В частности, по его словам, речь идет о развитии сотрудничества с Индией, Ираном, Китайской Народной Республикой, ОАЭ, Саудовской Аравией, странами Африки. "Эти планы конкретны, они реалистичны. И они уже дают результаты, которые впечатляют с точки зрения наращивания товарооборота, наращивания объема инвестиций и контактов в других сферах, в том числе культурной, гуманитарной, спортивной", - резюмировал глава дипведомства.