Посол России назвал отношения Москвы и Рабата эталоном конструктивного партнерства

Владимир Байбаков отметил, что Марокко придерживается сбалансированной линии в отношении украинских событий и никогда не присоединялось к антироссийским санкциям

РАБАТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Отношения между Москвой и Рабатом по праву можно назвать эталоном конструктивного партнерства. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в пятницу посол России в Марокко Владимир Байбаков по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Мы ценим, что Марокко под руководством короля Мухаммеда VI успешно развивается и последовательно проводит курс на многополярность и активную вовлеченность в мировые дела, прилагает усилия по укреплению международного мира и безопасности. Видим и приветствуем заинтересованность марокканцев в укреплении сотрудничества с новыми набирающими вес и силу международными организациями, включая БРИКС. Королевство придерживается сбалансированной линии в отношении украинских событий и никогда не присоединялось к антироссийским санкциям", - отметил собеседник агентства.

"Несмотря на сложные геополитические условия, российско-марокканские связи успешно и поступательно развиваются по всем направлениям. Продолжается активный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, парламентские, спортивные и культурные контакты. В состоявшемся недавно в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка по указанию короля приняла участие марокканская делегация во главе с премьер-министром Азизом Ахеннушем", - продолжал посол.

По его словам, "отношения между Москвой и Рабатом по праву можно назвать эталоном конструктивного партнерства". "Они имеют давнюю историю и выдержали испытание временем. Первые контакты установили в 1777 году султан Марокко Мухаммед III бен Абдалла и российская императрица Екатерина II. Нынешние руководители двух государств король Мухаммед VI и президент Владимир Путин заложили основу и приступили к развитию стратегического партнерства, и эта работа продолжается. Важно, что наши двусторонние связи строятся на прочном фундаменте: взаимном уважении, равноправии, невмешательстве во внутренние дела, учете культурных и цивилизационных особенностей, приоритетных интересов друг друга", - подчеркнул Байбаков.

"Российское присутствие в Марокко весьма заметно. Помимо посольства, торгового представительства, генерального консульства в Касабланке в королевстве также работает Российский культурный центр, отметивший недавно свое 55-летие, а в Рабате действует старейший православный храм в Африке - церковь Воскресенья Христова, в 2022 году отпраздновавшая 90-летие со дня образования. Кроме того, во многих городах функционируют ассоциации наших соотечественников", - подытожил он.