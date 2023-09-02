2 сентября, 06:20
Военная операция на Украине

Медведев призвал относиться к Западу, поддерживающему Киев, как к нацистской коалиции

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По мнению зампреда СБ РФ, не стоит испытывать иллюзий насчет возможного налаживания отношений РФ с этими странами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал относиться к нынешнему руководству западных стран, поддерживающих Украину, как к нацистской коалиции, и не испытывать иллюзий насчет возможного налаживания отношений РФ с ними.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских" (понятно, что под "русскими" они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?" - написал политик в своем Telegram-канале.

В связи с этим он напомнил, что Киев сейчас "поддерживают почти все начальники западных стран", в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, скандинавских стран, Прибалтики, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Все они, указал Медведев, - "прямые и явные пособники нацистов". "И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заключил он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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