4 сентября, 07:14
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил об улучшении позиций сил России под Марьинкой и Авдеевкой

Врио главы ДНР рассказал, что на авдеевском направлении российским силам удалось занять еще как минимум один опорный пункт украинской армии

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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"Мы видим определенное улучшение на марьинском направлении. Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"

Он сообщил, что на авдеевском направлении российским силам удалось занять еще как минимум один опорный пункт украинской армии. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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