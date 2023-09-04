Пушилин сообщил об улучшении позиций сил России под Марьинкой и Авдеевкой

Врио главы ДНР рассказал, что на авдеевском направлении российским силам удалось занять еще как минимум один опорный пункт украинской армии

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Мы видим определенное улучшение на марьинском направлении. Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"

Он сообщил, что на авдеевском направлении российским силам удалось занять еще как минимум один опорный пункт украинской армии.