Эксперт заявил, что запрос на смену глав регионов РФ на предстоящих выборах крайне низок

По словам управляющего директора Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, в большинстве регионов пойдет борьба за второе место

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Социологические опросы подтверждают запрос россиян на стабильность через поддержку действующих руководителей регионов либо назначенных недавно временно исполняющих обязанности губернаторов, запрос на их смену на предстоящих выборах крайне низок. Такое мнение высказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в ходе круглого стола "Выборы - 2023: на финишной прямой".

"Запрос на смену [губернаторов] крайне низок, запрос на стабильность через поддержку действующих глав, либо врио, назначенных недавно, ровно также олицетворяющих стабильность подтверждается социологическими опросами", - сказал Алиев. По его словам, в большинстве регионов пойдет борьба за второе место.

8-10 сентября губернаторов будут выбирать в 21 регионе, социологи провели опросы в некоторых из них.

Как сообщил в свою очередь руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов, центр проводил опросы в августе в четырех регионах, где будут выбирать высшее должностное лицо. Опрашивали по 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в каждом субъекте.

Так, в Ивановской области явка прогнозируется на уровне 34-35%. "Действующий губернатор, по нашим расчетам, набирает 83,1%", - уточнил Мамонов. В Москве порядка 38,2% респондентов заявили, что будут голосовать. Действующий мэр Сергей Собянин, по опросам горожан, набирает 77,5%.

В Приморском крае на выборы планируют пойти треть опрошенных. "Непростой регион в части прогнозирования. Потому что последние события чрезвычайного характера могут на прогнозы повлиять. Действующий губернатор Олег Кожемяко наберет порядка 75-76%", - сказал Мамонов. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, по прогнозам, наберет 71,4%.

Электоральные расчеты

Электоральные расчеты по пяти регионам представил и ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман. Он уточнил, что опросы закончились за месяц до начала активной стадии избирательной кампании, они проходили 25 июля - 10 августа среди 1,2 тыс. совершеннолетних респондентов в каждом субъекте. "Расчет - это то, что произошло бы, если бы выборы произошли на момент окончания опроса", - уточнил Кертман.

По его данным, электоральный расчет по Московской области показывает, что действующий губернатор Андрей Воробьев набирает около 70% голосов при явке 37%. В Псковской области такой расчет дает губернатору Михаилу Ведерникову 81,3%, в Нижегородской области действующий глава Глеб Никитин набирает 81,4%, а самарский губернатор Дмитрий Азаров - 79,7%. В Омской области врио губернатора Виталий Хоценко по электоральному расчету получает 72,1%.

Свои данные по четырем регионам представил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Опросы проходили с 30 августа по 2 сентября среди 1,2 тыс. совершеннолетних россиян в каждом субъекте.

"В Алтайском крае видим безусловно лидирующее положение действующего губернатора Виктора Томенко с показателем 68%", - сказал Потуремский. В Новосибирской области Андрей Травников, по расчетам, набирает 69%, сказал Потуремский.

Данные по Орловской области говорят о том, что действующий губернатор Андрей Клычков набирает 79% при довольно высокой явке в 47-51%. До того, как Сергей Сокол из-за болезни снял свою кандидатуру с выборов в Хакасии, эксперты "видели явный второй тур с очень близкими результатами", отметил эксперт. "У кандидата от "Единой России" Сергея Сокола - 41%. У действующего губернатора Валентина Коновалова - 40%", - уточнил Потуремский.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.