Постпред РФ в Вене заявил о нарушении Украиной политики ядерной безопасности МАГАТЭ

Михаил Ульянов добавил, что украинская сторона также "возобновила регулярные обстрелы Энергодара

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Атаки украинских дронов на город Курчатов, где живут сотрудники Курской АЭС, нарушают одно из основных правил политики ядерной безопасности Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому персонал станций должен иметь возможность выполнять свои обязанности. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"1 и 3 сентября украинские дроны атаковали Курчатов - город-спутник Курской АЭС, где проживают сотрудники станции и члены семей. Это явное нарушение третьего из семи столпов ядерной безопасности, сформулированных генеральным директором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси] в марте 2022 года", - написал он в Telegram-канале.

Дипломат добавил, что украинская сторона также "возобновила регулярные обстрелы Энергодара - города-спутника Запорожской АЭС, видимо, с целью запугать персонал станции и членов их семей".

Гросси ранее заявлял, что эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 1 сентября сообщил, что жилой дом и административное здание получили повреждения в результате атаки беспилотников. Третьего сентября сообщалось, что при атаке украинского БПЛА в Курчатове Курской области загорелось нежилое здание.