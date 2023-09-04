4 сентября, 13:03,
обновлено 4 сентября, 13:12

Путин 5 сентября проведет совещание по развитию дальневосточных городов

Речь идет об Анадыре, Магадане и Якутске

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник на совещании в режиме видеосвязи обсудит развитие городов Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов (Анадырь, Магадан, Якутск)", - говорится в сообщении.

По поручению Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают мастер-планы. На их реализацию по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМагаданская областьЧукотский автономный округДальний ВостокРеспублика Саха (Якутия)
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