Путин 5 сентября проведет совещание по развитию дальневосточных городов

Речь идет об Анадыре, Магадане и Якутске

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник на совещании в режиме видеосвязи обсудит развитие городов Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов (Анадырь, Магадан, Якутск)", - говорится в сообщении.

По поручению Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают мастер-планы. На их реализацию по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.