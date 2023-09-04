4 сентября, 13:34

Песков заявил, что решение насчет участия Путина в саммите G20 пока не приняли

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Решение о том, будет ли президент РФ Владимир Путин в каком-либо формате принимать участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), пока не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока точно не могу сказать", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин как-либо участвовать в саммите G20. "Пока точно там на месте будет министр иностранных дел, а что касается "президентского угла", то пока решение еще не принято", - добавил пресс-секретарь. 

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