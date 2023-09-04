В МИД РФ сообщили о работе над новым большим договором с Ираном

По словам замглавы ведомства Андрея Руденко, в нем будут отражены основные направления сотрудничества

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Иран ведут работу над новым большим договором, в нем будут отражены основные направления сотрудничества. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы работаем над новым большим договором с Ираном, в котором будут отражены в том числе ключевые наши направления [сотрудничества]", - сказал он.

Как отметил дипломат, отношения России и Ирана в последние несколько лет развиваются "исключительно по восходящей линии". "Мы действительно рассчитываем, что эти отношения приобретут новые качества", - добавил Руденко.