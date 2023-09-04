4 сентября, 14:57

В МИД РФ заявили, что КНДР пока не открыла границы для иностранных дипломатов

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница открыта для возвращения граждан КНДР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. КНДР открыла границы для возвращения своих граждан, а для иностранных дипломатов пока нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос ТАСС.

"Они открыли границы для возвращения своих граждан. Как только откроют для всех остальных, мы сразу будем посольство обновлять", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли РФ пополнить штат своего посольства в КНДР.

Ранее состав российского посольства в Пхеньяне был значительно сокращен из-за пандемии COVID-19. 

Теги:
КНДРРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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