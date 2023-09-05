Дмитрий Махиня победил в конкурсе на пост мэра Томска по итогам голосования в гордуме

Он набрал 26 баллов от городских депутатов

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Мэром Томска назначен Дмитрий Махиня, который победил в конкурсе, набрав 26 баллов от городских депутатов. Об этом сообщили на заседании гордумы.

Комиссия утвердила в качестве кандидатов на пост мэра Томска трех человек - директора "Асиновского единого ресурсного центра" Александра Вульфа, директора ООО "Профтранс" Игоря Ольховского и заммэра Омска Дмитрия Махиню. Последнего кандидата публично поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур. Для победы необходимо было набрать минимум 25 голосов.

"За кандидата Дмитрия Махиню проголосовало 26 человек, за кандидата Игоря Ольховского два голоса. По результатам Дмитрий Махиня считается избранным на должность мэра города Томска", - сказал на заседании председатель счетной комиссии Константин Ушаков. За Вульфа никто не проголосовал.

В своем выступлении перед депутатами Махиня сказал, что собирается принимать все решения на посту мэра, учитывая интересы всех жителей города и рекомендации команды. "У области и города должна быть одна команда и одна цель", - отметил он.

"Спустя три года Томск наконец обрел мэра. Дмитрий Махиня. Спасибо депутатам городской думы за ответственность перед томичами, за то, что поднялись выше своих политических и личных амбиций. Впереди много работы, будем работать вместе", - написал в своем телеграм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур. Все это время исполняющим обязанности мэра был Михаил Ратнер.

Томск был первым городом в России в 1996 году, где ввели прямые выборы мэра, и оставался одним из немногих городов, где они сохранились. Облдума региона 27 октября 2022 года приняла решение об их отмене. Теперь градоначальника выбирает при помощи конкурсных процедур специальная комиссия. Предыдущие два мэра Томска, которые получили пост через прямые выборы, были осуждены - это Александр Макаров и Иван Кляйн.