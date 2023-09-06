Президент России провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Страны высоко оценивают уровень своего взаимодействия в формате ОПЕК+

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС", - указывается в сообщении.

"Президент России, в свою очередь, тепло поздравил саудовское руководство с принятым на саммите объединения в Йоханнесбурге решением на этот счет и проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году", - отметили в Кремле.

Высокая оценка взаимодействия в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия высоко оценивают уровень своего взаимодействия в формате ОПЕК+.

"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате ОПЕК+. Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении.

Продолжение контактов

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд договорились продолжать личные контакты, сообщила пресс-служба Кремля.

"Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора президента РФ с саудовским кронпринцем.

Путин и его собеседник также выразили удовлетворение развитием многопланового сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Во время телефонного разговора был "рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях", сообщили в Кремле.