6 сентября, 19:09,
обновлено 6 сентября, 19:16

Россия призвала Молдавию воздержаться от политизации энергетического сотрудничества

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия призывает Молдавию воздержаться от политизации двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Хотели бы отметить, что ПАО "Газпром" на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов. Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере", - указала дипломат, комментируя заявления представителей Кишинева об "отсутствии документального подтверждения" задолженности молдавской стороны перед "Газпромом". 

Теги:
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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