Балицкий считает, что России и Украине нужна нейтральная площадка для переговоров по СВО

По мнению врио губернатора Запорожской области, она может стать началом для больших переговоров

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. России и Украине необходима нейтральная площадка для переговоров и прагматичного решения вопросов между двумя странами, в частности обменов пленными, которая бы работала в условиях продолжающейся специальной военной операции. Такое мнение высказал в интервью ТАСС врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Где-то должна быть переговорная площадка - на уровне МИДов, на уровне других стран-посредников. Нужны люди, которые, к сожалению, абстрагированы от ситуации. Они могут цинично, прагматично подходить к вопросу, но где-то должен быть столик, за которым полномочные представители между собой говорят. Это позволяет решать вопросы по обмену [пленными], это позволяет решать вопросы, допустим, к примеру, по мораторию на обстрелы атомных станций. Это выгодно всем - даже в условиях войны, как бы цинично я не говорил", - сказал Балицкий.

"Поэтому площадка все равно должна быть. Она может стать началом для больших переговоров. И стартом, зародышем для того, чтобы из этого родилось что-то в итоге. И, может быть, мы смогли бы мирным путем решить задачу, которую ставит президент", - ответил он на вопрос о возможности переговоров России и Украины.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.