ФСО планирует обновить порядок принятия решения о пресечении действий беспилотников

Проект нового приказа, в частности, отдельным пунктом содержит перечисление способов пресечения работы БПЛА

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая безопасность первых лиц России, собирается обновить порядок принятия решения о пресечении действий беспилотников. Проект такого приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Действующий до сих пор порядок принятия решения по борьбе с беспилотниками был утвержден в феврале 2020 года. Проект нового приказа ФСО, в частности, отдельным пунктом содержит перечисление способов пресечения работы беспилотников.

В проекте документа говорится, что "решение о пресечении функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов принимается должностным лицом органов государственной охраны, уполномоченным на принятие решения, <...> в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, отражения нападения либо угрозы нападения на сотрудников органов государственной охраны и транспортные средства, в которых следуют объекты государственной охраны, а также на транспортные средства, используемые для обеспечения государственной охраны".

Среди тех, кто уполномочен принимать решения о пресечении функционирования беспилотников, названы "начальники подразделений ФСО России, основными задачами которых является обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защита охраняемых объектов, начальник Академии ФСО России"; "сотрудники органов государственной охраны, на которых возложено выполнение функций дежурных служб ФСО России и Академии ФСО России", а также "сотрудники подразделений ФСО России, в служебные обязанности которых входит обеспечение безопасности объектов государственной охраны и (или) защита охраняемых объектов".

Пункт о способах борьбы с беспилотными аппаратами говорит, что их функционирование "может быть пресечено посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотными аппаратами, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов". Какой именно из перечисленных способов следует применять, решает "уполномоченное должностное лицо с учетом складывающейся оперативной обстановки, характера и степени опасности возможных последствий функционирования беспилотных аппаратов, а также технических возможностей по их пресечению".

О порядке принятия решений

Также в проекте приказа отдельным пунктом уточняется, что "информация о выявлении беспилотных аппаратов вблизи охраняемых объектов (мест проведения охранных мероприятий) <...> незамедлительно докладывается по команде, за исключением случаев, когда промедление в принятии решения создает непосредственную опасность для жизни и (или) здоровья объектов государственной охраны, сотрудников органов государственной охраны, должностных лиц государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в органах государственной охраны и привлеченных для обеспечения безопасности объектов государственной охраны, и (или) иных граждан, либо препятствует защите охраняемых объектов (проведению охранного мероприятия), либо создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов и транспортных средств".