Лавров: РФ будет стремиться не допустить в АТР диктата стран, желающих приказывать другим

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия будет работать с партнерами, чтобы не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) диктата стран, которые хотят приказывать остальным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Я думаю, мы будем работать с нашими партнерами в регионе в пользу того, чтобы не допускать здесь диктата стран, которые хотят исключительно руководствоваться своими интересами и приказывать остальным, что им можно, а что им нельзя", - сказал министр, отвечая на вопрос о попытках США создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии параллельные структуры - QUAD (Австралия, Индия, Япония и США) и AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности).