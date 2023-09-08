Первый замглавы МИД РФ и послы в Центральной, Восточной Европе обсудили ситуацию в регионе

Стороны также обсудили практические вопросы обеспечения деятельности загранучреждений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил в Минске с послами России в странах Центральной и Восточной Европы ситуацию в регионе в условиях агрессивной политики Запада. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Титов провел совещание с послами в странах Центральной и Восточной Европы (Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Польша, Словакия, ФРГ, Чехия, Швейцария). Проанализированы задачи российских дипмиссий, вытекающие из обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, а также актуальная ситуация в регионе в условиях агрессивной недружественной политики Запада", - отметили в министерстве.

Кроме того, были обсуждены практические вопросы обеспечения деятельности загранучреждений. "Участники совещания возложили цветы к Монументу Победы в Минске", - проинформировали в МИД РФ.

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