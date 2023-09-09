Путин прибыл в Зарядье на празднование Дня города Москвы

Президента РФ сопровождает мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в парк "Зарядье", где сегодня проходят мероприятия, посвященные Дню города. Глава государства поздравит москвичей с праздником.

Путина сопровождает мэр столицы Сергей Собянин. Как сообщалось ранее, вместе они по видео-конференц-связи (ВКС) примут участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы. Будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4.

Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.

Президент в последние несколько лет в День города посещает Зарядье. В прошлом году Путин в своем поздравлении подчеркнул, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира и с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе в привлечении талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен. По словам главы государства, Москва сейчас "превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры".

Москва в этом году отмечает свой 876-й день рождения. По случаю Дня города в эти выходные, 9 и 10 сентября, состоится множество праздничных мероприятий - фестивали, концерты, парады трамваев, поездов метро и речных судов, экскурсии и многое другое, а более чем в 20 парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах.