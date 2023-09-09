Более 3,3 тыс. заключенных московских СИЗО могут принять участие в выборах

Они, в частности, смогут проголосовать на выборах глав субъектов по месту постоянной регистрации, находясь в изоляторах Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 3,3 тыс. человек, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, могут проголосовать на выборах мэра столицы и глав российских регионов. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"В этом году в московских СИЗО содержатся более 3,3 тыс. лиц, обладающих правом голоса. Среди них свыше 2,1 тыс. смогут проголосовать за [кандидатов на должность] мэра, более 790 - отдать голоса кандидатам в губернаторы Подмосковья и 410 - за глав других регионов", - сказал правозащитник.

Он напомнил, что столичные СИЗО в 2023 году стали площадкой для уникального эксперимента. Если раньше содержащиеся в СИЗО Москвы могли при наличии московской прописки голосовать лишь на выборах муниципальных депутатов, мэра или президента, то сегодня в Москве организовали голосование для граждан из более чем 20 субъектов России. "Таким образом, даже находясь в изоляторах Москвы, они смогут проголосовать на выборах глав субъектов по месту постоянной регистрации", - подчеркнул Мельников.

Он добавил, что члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы 9 и 10 сентября контролируют ход выборов. Наблюдатели организовали наблюдение за ходом голосования во всех изоляторах столицы. По результатам первого дня голосования нарушений не выявили.

"Мы видим, как граждане, находящиеся в местах принудительного содержания, охотно проявляют гражданскую позицию и голосуют. Это, безусловно, радует. Считаю, что подобный опыт организации голосования необходимо совершенствовать и повсеместно распространять на все субъекты Российской Федерации. Вовлечение большего количества граждан в процесс голосования положительно скажется на развитии гражданского общества в целом и пенитенциарной системы в частности", - подытожил представитель ОНК.