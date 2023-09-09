В "Росэнергоатоме" назвали активность Украины в отношении Энергодара террористической

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что Вооруженные силы Украины наносят удары в городе по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Активность, которую украинские войска проявляют в отношении города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, носит террористический характер. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что находящиеся на Запорожской АЭС специалисты агентства за последнюю неделю неоднократно слышали взрывы в районе объекта. Сама станция при этом не пострадала. В сообщении агентства также было отмечено, что команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней из-за опасений роста риска военных действий.

"На самом деле в отношении Энергодара эта активность Украины может и военная, но она носит исключительно террористическую форму, - сказал Карчаа. Терроризм - это акт, который не решает мирные задачи и имеет своей целью исключительно одно: запугать, подавить, вызвать панику, страх, напряжение. Именно такая военная активность у украинского режима".

Собеседник агентства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины наносят удары в Энергодаре по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. "Они постоянно бьют по гражданским объектам. Для чего? Только с одной целью: эти удары беспилотников не решают никаких военных задач, но ведут к усилению стресса у населения с целью дальнейшего формирования протестных настроений у людей, - сказал Карчаа. - Делается это, напомню, в городе атомщиков. А одним из столпов ядерной безопасности являются люди и их психологическое состояние. Таким образом, даже не нанося ударов непосредственно по Запорожской АЭС, они все равно подрывают ядерную безопасность самым откровенным образом".

При этом, как отметил Карчаа, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Четвертый энергоблок станции переведен в состояние холодного останова, шестой энергоблок работает в режиме горячего останова.

В августе и начале сентября ВСУ предприняли ряд атак в отношении Энергодара. Так, в четверг, используя беспилотные летательные аппараты, украинские войска нанесли удар по 14-этажному жилому дому по улице Строителей. В результате атаки было повреждено остекление и кондиционеры, а также оборудование системы оповещения и телекоммуникационных услуг.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на мероприятии Шведского института международных отношений 28 августа, заявил, что контрнаступление, осуществляемое ВСУ на участке фронта в Запорожской области, увеличивает риск ущерба для располагающейся там атомной электростанции. Глава МАГАТЭ также напомнил, что ранее озвучил в Совете Безопасности ООН принципы по обеспечению безопасности станции, в частности, недопустимость атак Запорожской АЭС или в ее сторону.