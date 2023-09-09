Генконсульство РФ в Милане выразило протест мэру города из-за посвященной "Азову" выставки

Это препятствует столь желанному решению проблемы, отметил генеральный консул России в городе Дмитрий Штодин

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру города Джузеппе Сале в связи с выставкой, посвященной боевикам националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

"С сожалением узнал о том, что муниципалитет Милана принял решение поддержать фотовыставку <…>, разрешив ее установку на улице Данте и в Музее Рисорджименто (объединения Италии - прим. ТАСС), - говорится в тексте письма генконсула, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства. - Учитывая, что без поддержки властей проведение подобного мероприятия было бы невозможным, хочу выразить свое глубокое возмущение решением мэрии предоставить пространство "Азову", известному своими массовыми убийствами не только в Мариуполе, но и на всей территории Донбасса".

Штодин также подчеркнул, что "для местного населения, которое на себе испытало военные преступления, боевики батальона - не герои, а жестокие убийцы".

"Сейчас много говорят о мире на Украине. Получается, что Милан, один из важнейших культурных, экономических и политических центров Европы, предоставляет сцену для выступлений самых темных сил нацистско-фашистского происхождения. Это препятствует столь желанному решению проблемы", - отметил дипломат.

Он также напомнил, что "в эти дни население Донбасса отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации 8 сентября 1943 года".