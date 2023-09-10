Глава Бурятии проголосовал на выборах Народного Хурала республики

Он отдал свой голос на избирательном участке №723 в микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Народного Хурала - регионального парламента начались в Бурятии, на них проголосовал глава региона Алексей Цыденов.

"Мы сами выбираем свою жизнь, с кем идти, куда идти, как и чего достигать - тоже выбираем сами. Сегодня важный день. Впереди сложная работа. От этого выбора - с кем и как пойдем - очень многое зависит", - сказал Цыденов на избирательном участке №723 в микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ.

По словам председателя избирательной комиссии Бурятии Александра Акчурина, все участки открылись в штатном режиме в 08:00 (03:00 мск) - это 810 постоянных и 22 временных.

"Голосование началось, общее количество избирателей, которое включено в списки - более 700 тысяч, - отметил Акчурин. - Около 4 тыс. человек проголосовали досрочно - в труднодоступных отдаленных местностях".

10 сентября в Бурятии проходят выборы депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Однопалатный 66-местный парламент избирается по смешанной системе: половина депутатов - по пропорциональной системе, другая - по одномандатным избирательным округам. Всего зарегистрировано 503 кандидата, из них 142 - одномандатники. Кандидаты выдвинуты от пяти партий, таких как КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Прошлые выборы депутатов Народного Хурала состоялись в сентябре 2018 года. Итоговая явка на них составила 37,7%.