Памфилова призвала выжечь "каленым железом" давление админресурсом на избирателей

По словам председателя Центризбиркома, поступают обращения от депутатов одной из политических партий про то, что планируется "масштабное нарушение", а конкретные факты отсутствуют

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Попытки давления административным ресурсом на избирателей должны быть выжжены "каленым железом" к президентским выборам. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

По ее словам, поступают обращения от ряда депутатов одной из политических партий про то, что планируется "масштабное нарушение", а конкретные факты отсутствуют. По ее мнению, это отвлекает сотрудников комиссий от рассмотрения "действительно серьезных обращений". "Все обращения (по нарушениям - прим. ТАСС) по тем или иным предприятиям разной формы собственности, которые к нам поступают, понимаем, как это непросто, мы все равно это проанализируем в рамках своих возможностей. По итогам выборов все-таки найдем способы понять, а что на самом деле было на том или ином предприятии, в том или ином регионе, как отреагировал губернатор, которому мы направляем эти обращения, потому что к выборам президента мы должны выжечь это каленым железом", - сказала Памфилова.

Она отметила, что граждане относятся с раздражением к давлению админресурсом. "Вы знаете, как наши люди, тем более сейчас, относятся к элементам принуждения: не просто с раздражением, мы получаем обратно противоположные результаты. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются. Это правильно, это справедливо", - добавила она.

Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что любой элемент давления не останется без реакции. "[Будем] выявлять всех тех, кто пытается выслужиться, для того чтобы отрапортовать, какой он молодец, и начинают людей гнуть. Это недопустимо", - заключила Памфилова.

Она также отметила, что "реальных обращений" минимум. "Мы обо всех [обращениях], что касается давления и применения админресурса, мы все по этому поводу доводим до вас", - добавила Памфилова.