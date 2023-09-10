ЦИК проверит систему регистрации граждан после случая несовпадения данных в Новосибирске

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирком зафиксировал случай несовпадения данных о прописке граждан с данными на одном из избирательных участков Новосибирска. ЦИК России проведет проверку этой ошибки и примет меры, чтобы информация оперативно поступала в избиркомы, сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Просим тогда описать эту ситуацию нам подробнейшим образом. И мы центральным аппаратом главного управления по вопросам миграции МВД России ее обязательно проанализируем и посмотрим, как нам сделать так, чтобы информация нам поступала более оперативно и мы в будущем не допустили таких случаев", - сказал Булаев.

Он подчеркнул, что это не системная ошибка, однако ее необходимо рассматривать. После окончательного перехода на новый программный продукт и полную цифровизацию таких ошибок больше быть не должно.

По словам председателя избиркома региона Ольги Благо, на участке №2010 в центральном районе Новосибирска один из избирателей увидел в списках трех человек, которые были в списке зарегистрированных в его квартире. При этом эти люди фактически были выписаны несколько лет назад и переехали жить в другой город.

В Новосибирской области 8-10 сентября проходят выборы губернатора. Зарегистрированы четыре кандидата: вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - За правду"), действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") и депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ).