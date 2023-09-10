Памфилова сообщила о поступающих членам УИК в Крыму и Севастополе угрозах

Неизвестные звонят и дают команду уничтожать документацию и проводить эвакуацию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Члены избирательных комиссий Крыма и Севастополя получают регулярные угрозы от неизвестных в период проведения дополнительных выборов депутата Госдумы РФ восьмого созыва. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"В Крыму в Севастополе <…> с неизвестных номеров поступают звонки, звонящие <...> дают команду уничтожать документацию и проводить эвакуацию. [Просят] предупредить свои ТИКи и УИКи. То есть есть такая провокация. Угрозы об убийстве и прочих наказаниях они постоянно получают в разных формах", - сказала Памфилова.

С 8 по 10 сентября в Крыму проходит голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. В избирательный бюллетень внесены пять кандидатов от пяти партий - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - За правду".