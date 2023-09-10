Наблюдатели сообщили о 180 возможных отклонениях от стандарта на участках на выборах в РФ

По результатам обработки 101 обращение не подтвердилось

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели по данным на утро единого дня голосования сообщили о 180 несоответствиях так называемому золотому стандарту на избирательных участках в ходе голосования в регионах РФ. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова на брифинге в ситуационном центре палаты по наблюдению за выборами.

"На данный момент наблюдатели сообщили о 180 возможных отклонениях от золотого стандарта (перечня правил по организации голосования). По результатам обработки сообщений - 101 обращение не подтвердилось, 19 подтвердились, 14 из них - устранены", - сказала Булгакова.

По ее данным, 61 сообщение еще находится в работе. Она также отметила, что волонтеры ситуационного центра более 12,4 тыс. раз связывались с членами мобильных групп по наблюдению за выборами в регионах.

Сообщения о возможных нарушениях

Булгакова отметила, что в палату также поступают сообщения о возможных нарушениях на выборах, не уточнив их количество. Так, в частности, с участка в Элисте пришло сообщение, что наблюдатель от партии "Справедливая Россия" зашел вместе с избирателем в кабинку для голосования. "Установлено нарушение, подана жалоба, наблюдателя удалили с участка", - подчеркнула Булгакова.

В Псковской области пожаловались на то, что после 20 часов на одном из избирательных участков находился неизвестный человек. "По словам очевидцев, он был в помещении с сейфом для хранения бюллетеней и что-то якобы перекладывал. Мы связались со штабом по наблюдению, оказалось, что это охранник, который находился в здании комиссии", - сказала Булгакова.

Из Кемеровской области поступило сообщение о том, что избиратель отказался голосовать на дому, так как не подавал соответствующую заявку. "Достаточно часто встречается ситуация, когда за пожилого избирателя заявку подают старшие по дому либо соцслужбы. Когда к человеку приходят, то он может удивиться. В его праве принимать или не принимать участковую комиссию, это не является нарушением", - пояснила Булгакова.

В Омской области на одном из участков полицейские задержали второго секретаря омского обкома КПРФ. "Мы тоже провели проверку, связались с общественным штабом. Было разъяснено, что данный человек задержан в связи с распространением агитационных материалов и оказанием сопротивления сотрудникам полиции", - уточнила Булгакова.