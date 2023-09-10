Москалькова проверит доступность голосования для арестантов в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в РФ обращалась в ЦИК с просьбой внести изменения в законодательство и разрешить голосовать желающим не по месту прописки в изоляторах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетит один из следственных изоляторов (СИЗО) в Москве, чтобы убедиться, что у содержащихся там подозреваемых и обвиняемых есть возможность реализовать свое избирательное право.

"Вместе с нашими сотрудниками мы выезжаем в СИЗО с тем, чтобы убедиться, что люди, которые еще не признаны виновными и имеющие право на голосование, реализуют свое избирательное право", - сказала Москалькова на совещании в своем аппарате.

Она напомнила, что в прошлом году обращалась в ЦИК с просьбой внести изменения в законодательство и разрешить голосовать не по месту прописки людям в СИЗО, желающим участвовать в муниципальных выборах. "Сегодня внесено это изменение и мы при посещении СИЗО посмотрим как реализуется это законодательство", - сказала Москалькова.