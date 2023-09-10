10 сентября, 11:31

Посольство РФ советует отказаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами

Отмечается, что "актуальная информация о действующих ограничениях на границе Евросоюза размещается на русском языке на сайте Таможни Финляндии"

СТОКГОЛЬМ, 10 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Хельсинки рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

В нем отмечается, что "в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с. г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС", в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". "С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", - указывается в сообщении.

Отмечается, что "актуальная информация о действующих ограничениях на границе Евросоюза размещается на русском языке на сайте Таможни Финляндии". 

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