Общественные наблюдатели не выявили нарушений на выборах в ЛНР

Председатель штаба общественных наблюдателей Сергей Коваленок заявил, что при проведении голосования фиксировалось большое количество попыток фейковых вбросов информации

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Представители общественного штаба по наблюдению за выборами не выявили нарушений во время голосования на выборах в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил председатель штаба общественных наблюдателей Сергей Коваленок.

"За весь период нашего голосования нарушений, влияющих на ход выборов, зафиксировано не было. Отмечаем огромное количество попыток фейковых вбросов информации. Мобильные группы реагировали", - сказал он на брифинге в информационном центре избиркома ЛНР.

В выборах в парламент ЛНР участвуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", КПРФ. Всего реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позже двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.