В СБ заявили, что желание Запада любыми методами сохранить гегемонию ведет к его закату

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков отметил, что угрозами, обманом, провокациями и сдерживанием невозможно остановить естественное развитие других стран и цивилизаций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Неуемное желание западных стран сохранить свою гегемонию в мире любыми доступными способами ведет к их геополитическому закату. Такое мнение замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков высказал в интервью "Российской газете".

"Необузданное желание западных стран любыми способами и методами сохранить свое доминирование в мире неуклонно ведет их к геополитическому закату. Ведь природа так устроена, что угрозами, обманом, провокациями и сдерживанием невозможно остановить естественное развитие других стран и цивилизаций, лишить их стремления к справедливому миропорядку", - сказал он.

Коков подчеркнул, что именно поэтому сейчас "разбитые иллюзии о "цветущих садах" западных политиканов, страдающих исторической амнезией, привели мир к очень опасной черте, за которой решается судьба всего человечества". Причем, по его мнению, самыми уязвимыми перед этой глобальной угрозой оказались народы, представляемые этими "радужными лидерами демократических и моральных свобод". "Все происходящее очень серьезно и чревато трагическими последствиями", - констатировал он.

Представитель Совбеза РФ обратил внимание на то, что на Западе "коррумпированный и беспринципный современный политический класс готов в погоне за властью и сверхприбылью нарушить все международно-правовые нормы, попрать и извратить любые общечеловеческие ценности, пожертвовать интересами и даже жизнью тысяч простых людей, будущим своих детей, души которых уже сейчас калечатся "мягким ЛГБТ-террором".

"Именно это сейчас происходит на Украине, территорию которой властьпридержащие на Западе выбрали в качестве плацдарма, а украинский народ в качестве средства борьбы с нами. При этом жизнь и судьба украинцев без колебаний принесены в жертву", - посетовал Коков.

Он также напомнил, что каждый доллар и евро, потраченный якобы на помощь Украине, на самом деле предназначен для финансирования войны с Россией чужими руками. При этом выделение финансовых средств на войну из европейского Фонда мира Коков назвал "высшим проявлением цинизма и лицемерия".