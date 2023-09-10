Атаки на инфраструктуру ДЭГ не помешали избирательному процессу

Как сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, "ни один процесс не был нарушен"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не смогли помешать ходу избирательного процесса в РФ. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы чувствуем себя уверенно, в ходе этого избирательного процесса нам не смогли помешать [атаками на систему ДЭГ], ни один процесс не был нарушен", - сказал Осеевский.

По его словам, специалисты "Ростелекома" используют весь арсенал современных средств защиты системы, которые являются российскими решениями. "Мы чувствуем себя уверенно и готовы к расширению этой системы в будущем", - добавил Осеевский.

Всего для участия в дистанционном голосовании на "Госуслугах" зарегистрировались более 1,2 млн человек из 24 регионов. Жители Москвы голосовали отдельно на портале mos.ru.