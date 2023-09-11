Штаб по наблюдению за выборами в Москве завершил свою работу

На 2 058 участках работали около 11,7 тыс. волонтеров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Штаб по наблюдению за выборами в Москве завершил работу, в ней приняли участие около 11,7 тыс. волонтеров, сообщается в официальном Telegram-канале штаба.

"Выборы мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО завершены. Свою работу завершает и общественный штаб. Голосование продолжалось три дня - 8, 9 и 10 сентября. Каждый москвич голосовал удобным именно для него способом. Онлайн-голосование не прекращалось даже ночью", - подчеркивается в публикации.

Отмечается, что около 11,7 тыс. наблюдателей работали на 2 058 участках, видеонаблюдатели в штабе мониторили ситуацию на участках круглосуточно. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, выявлено не было. Группа разбора отреагировала на каждый из поступивших сигналов.

"Всего в штабе побывало порядка 3 тыс. человек: это были представители политических партий, лидеры мнений, политологи, социологи, гости из регионов и из-за рубежа", - указано в Telegram-канале.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин получил 76,39% голосов на выборах главы российской столицы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК России. За Собянина проголосовали 2 499 114 избирателей. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набирает 8,11%, или 265 374 голоса, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов - 5,61%, или 183 529 голосов, Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 5,34%, или 174 869 голосов, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") - 3,93%, или 128 701 голос.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что около 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах в российской столице. С помощью дистанционного электронного голосования сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей.